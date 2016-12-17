Обама про кібератаки: без Путіна в Росії нічого не робиться

На питання журналістів про те, звідки він знає, що російський президент Володимир Путін особисто розпорядився про організацію кібератак, Обама послався на роль російського президента в прийнятті формальних та неформальних політичних рішень, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Не так багато всього відбувається в Росії без Володимира Путіна. Це досить ієрархічна операція", - заявив Барак Обама на прес-конференції в Білому домі перед початком різдвяних канікул.

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Обама також підкреслив, що вважає саме "російську версію" найбільш вірогідною в історії з хакерською атакою, якої зазнали сервери Демократичної партії.

"Дані розвідки, які я бачив, дають мені велику впевненість у тому, що саме росіяни здійснили цю кібератаку", - пояснив Барак Обама.

За словами американського президента, більш докладно про обставини, що говорять на користь цієї версії, буде сказано в доповіді розвідки, яка буде підготовлена до 20 січня, коли закінчується термін його президентських повноважень. Як пообіцяв Барак Обама, всі можливі докази, які можуть бути представлені громадськості, будуть відображені в цьому документі.

На думку Барака Обами, політична поляризація зробила США уразливою для махінацій іноземної держави.

"37% виборців Республіканської партії підтримують Путіна. Колишнього агента КДБ! [Колишній президент США] Рональд Рейган перевернувся б у труні, [якщо б дізнався про це]", - сказав Обама, посилаючись на одне опитування, за його словами, досить авторитетне.

Барак Обама знову повторив, що Вашингтон прийме відповідні заходи проти російських хакерів, які намагалися втрутитися у виборчий процес в США.