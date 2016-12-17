У Туреччині затримали сімох осіб, підозрюваних у організації теракту в Кайсері

Про це повідомляє "112", посилаючись на СNN Turk.

Крім того, розшукують ще 5 осіб.

Повідомляється, що особу терориста-смертника вже встановлено.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 13 вояків, ще 55 постраждали, 12 із них перебувають у реанімації.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, який перевозив турецьких військовиків. Вибух прогримів неподалік від одного із корпусів Університету Ерджієс.