У Туреччині затримали сімох осіб, підозрюваних у організації теракту в Кайсері
15:54, 17 грудня 2016Світ
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У Туреччині затримали сімох осіб у зв'язку з терактом у місті Кайсері, де біля автобуса з військовиками вибухнула замінована машина.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє "112", посилаючись на СNN Turk.
Крім того, розшукують ще 5 осіб.
Повідомляється, що особу терориста-смертника вже встановлено.
За останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 13 вояків, ще 55 постраждали, 12 із них перебувають у реанімації.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, який перевозив турецьких військовиків. Вибух прогримів неподалік від одного із корпусів Університету Ерджієс.
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