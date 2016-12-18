Трамп заявив, що захоплений Китаєм підводний апарат не потрібно повертати
Обраний президент США Дональд Трамп закликав не забирати у Китаю підводний безпілотник, захоплений китайськими військовими в Південно-Китайському морі.
«Нам слід сказати Китаю, що нам не потрібен вкрадений ними безпілотник. Нехай залишають його у себе», - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.
We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2016
Раніше обраний президент США назвав захоплення китайцями американського дослідницького апарату «крадіжкою» і охарактеризував інцидент як «безпрецедентний акт».
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Як повідомляв УНІАН, підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографическому кораблю USNS Bowditch, був помилково захоплений китайськими військовими, які визнали його "небезпечним". Інцидент стався в Південно-Китайському морі, на відстані в 50 морських миль (більше 90 км) на північний захід від філіппінського затоки Субик-Бей. США стверджують, що дослідники діяли законно.
Захоплення безпілотника - найсерйозніший військовий інцидент між США та Китаєм за останні 15 років. До цього в 2001 році в повітрі зіткнулися американський літак-шпигун і китайський винищувач. В результаті китайський пілот загинув.