Трамп прокоментував захоплення американського безпілотника Китаєм

Про це він написав у Twitter.

"Китай краде дослідний безпілотник ВМС США в міжнародних водах - вихоплює його з води і забирає в Китай, безпрецедентний акт", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південно-Китайському морі.