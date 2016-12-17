Трамп прокоментував захоплення американського безпілотника Китаєм
18:23, 17 грудня 2016Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп назвав безпрецедентним захоплення американського безпілотника військовим кораблем Китаю в Південно-Китайському морі.
Трамп назвав безпрецедентним інцидент з американським безпілотником в Південно-Китайському морі / REUTERS
Про це він написав у Twitter.
"Китай краде дослідний безпілотник ВМС США в міжнародних водах - вихоплює його з води і забирає в Китай, безпрецедентний акт", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південно-Китайському морі.
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