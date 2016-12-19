Після "майдану" у Південній Кореї подруга президента постала перед судом

Скандальний процес проти 60-річної Чхве Сун Силь розпочався 19 грудня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Адвокати помічниці президента назвали висунуті проти неї звинувачення "фікцією". Чхве Сун Силь відкидає звинувачення у тому, що вона незаконно змушувала великий бізнес вносити багатомільйонні пожертви у пов'язані з нею неурядові фонди, а також звинувачення у змові з президентом.

Читайте такожПарламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента

Як повідомляє агентство Ренхап, Чхве Сун Силь також відмовилася від суду присяжних. Вибір між судом присяжних і судом колегією суддів у корейській судовій системі надається в окремих випадках.

Скандал розпочався, коли до рук журналістів потрапив ряд секретних документів, включаючи чернетки 44 промов президента, з правками, внесеними її помічницею. Це породило чутки про те, що Чхве Сун Силь, подруга юності і помічниця Пак Кин Хе, користується своїм впливом на президента, щоб отримувати вигоду і впливати на державну політику.

Пізніше Чхве Сун Силь пред'явили звинувачення в корупції. За версією прокуратури, вона змушувала великий бізнес вносити пожертвування у свої фонди. Слідство вважає, що президент знала про те, що відбувається, адвокати Пак Кин Хе це заперечують.

Рейтинг президента почав швидко падати. Пак Кин Хе двічі вибачалася, а в кінці листопада висловила готовність піти у відставку. Вона провела серйозні кадрові перестановки, змінивши прем'єра, міністра фінансів, голову своєї адміністрації та політичного секретаря. На початку грудня після тривалих протестів на тлі скандалу парламент розпочав процедуру імпічменту Пак Кин Хе.

Згідно з конституцією, прокуратура не може висунути кримінальні звинувачення чинному президенту, оскільки він володіє недоторканністю. У верховного суду країни залишилося 170 днів на те, щоб винести рішення про імпічмент Пак Кин Хе.