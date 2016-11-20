У Південній Кореї тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки президента (фото)

Поки акції протесту проходили в основному мирно, проте на вулицях розміщено безліч поліцейських, автобуси і вантажівки блокують дороги до президентського палацу, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Президент відмовляється йти у відставку після скандалу, викликаного втручанням у державні справи близької подруги корейського лідера.

Прихильники Пак Кин Хе збираються одночасно провести невеликі акції на підтримку президента.

Політичний скандал в Південній Кореї вибухнув після того, як наприкінці жовтня журналісти кабельного каналу JTBC знайшли в сміттєвому баку одного з готелів Сеула планшет, на якому виявили 200 секретних документів 2012-2014 років. Серед них виявилися і 44 чернетки промов Пак Кин Хе.

З'ясувалося, що промови правила Чхве Сун Силь, яку опозиція називає "ворожкою".

Слідчі підозрюють її у втручанні в державні справи і використанні свого становища заради отримання фінансової вигоди.

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За версією слідства, вона змушувала підприємців жертвувати мільйони доларів підконтрольним їй фондам, допомагала при виборі помічників президента і навіть вибирала одяг для Пак Кин Хе.

Чхве Сун Силь заарештовано, їй висунуто звинувачення в шахрайстві і зловживанні владою.

Минулого тижня стало відомо, що прокурори планують допитати фактичного главу Samsung Group Джея Лі та президента країни по цій справі.

За даними ЗМІ, прокурори вже допитали глав компаній Hyundai Motor і Korean airlines.

На тлі скандалу рейтинги президента країни досягли рекордно низьких позначок.

Намагаючись впоратися з кризою, Пак Кин Хе провела серйозні кадрові перестановки, змінивши прем'єра, міністра фінансів, голову своєї адміністрації та політичного секретаря.

4 листопада президент Південної Кореї в спеціальному телезверненні принесла вибачення через скандал.

Пак Кин Хе визнала свою відповідальність за те, що її подруга отримала доступ до документів державного значення, але відкинула припущення, що Чхве Сун Силь якимось чином пов'язана з релігійною організацією «Йонсегьо», заснованої її батьком.