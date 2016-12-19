У Польщі знизили пенсійний вік

Про це повідомляє Польське радіо.

«Це питання для нас було і залишається надзвичайно важливим», - сказав президент після підписання документа. «Наш обов’язок знизити пенсійний він виконаний. Для мене це момент великого задоволення та радості», - додав Анджей Дуда.

Глава польської держави нагадав, що зниження пенсійного віку було вважливою обіцянкою президентської і парламентської виборчих кампаній у 2015 році.

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«Як я, так і тоді Право і справедливість, пані прем’єр (Беата) Шидло, пані міністр (родини) Ельжбєта Рафальська, зобов’язалися перед людьми, перед нашими співвітчизниками, що зниження пенсійного віку буде відновлене», - сказав Дуда.

Закон набуде чинності з 1 жовтня 2017 року.

Раніше у Польщі пенсійний вік був збільшений до 67 років у жінок і чоловіків. Планувалося, що для чоловіків ця планка буде введена до 2020 року, а для жінок - до 2040 року.