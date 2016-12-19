Подарунки Росії для ІДІЛ: Пентагон оголосив "полювання" за російською технікою в Сирії

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.

"Співробітники Пентагону стверджують, що "Ісламська держава" захопило військову техніку, в тому числі зенітний комплекс С-125, в якому використовуються розроблені в Росії ракети, здатні збивати літаки на висоті приблизно 16 тисяч футів (4,8 км)", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що американські літальні апарати зазвичай оснащені системами, які дозволяють уникати зіткнення з такими засобами ураження, і бойовики ІДІЛ не вміють поводитися з цим комплексом.

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За даними Пентагону, на військовому аеродромі Тияс між 11 і 13 грудня ісламістам вдалося захопити бронемашини, артилерійські гармати та іншу зброю.

За словами високопоставленого військового чиновника, в минулий четвер літаки очолюваної США коаліції знищили всього 14 танків, артилерійські системи і зенітно-артилерійську батарею.

Нагадаємо, 11 грудня бойовики ИГИЛ знову захопили стародавнє сирійського міста Пальміра, незважаючи на удари російської авіації і військ сирійського уряду.

Місто Пальміра був відбитий у бойовиків ИГИЛ в березні минулого року військами сирійського уряду за підтримки російської авіації.