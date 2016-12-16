Подарунки РФ для ІДІЛ: волонтери показали, що залишилося на залишеній "орлами" Путіна військовій базі у Пальмірі (відео)

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm проаналізували відео й провели ідентифікацію типів залишеного озброєння.

Так, на базі була залишена як мінімум одна автоматична гармата С-60 (57 мм), чотири зенітні установки ЗУ-23-2, змінні стволи для установки ЗУ-23-2, переносна установка розмінування УР-83П, оптичні приціли ПГО-7 для гранатометів РПГ-7, авіагармата ГШ-23Л, штабель патронних ящиків 250 шт. (близько 350 000 патронів 7,62Х39), осколково-фугасні танкові снаряди (125 мм), можливо, як мінімум один кулемет "Корд" (12,7 мм).

Також захоплено близько 200 одиниць автоматичної стрілецької зброї (на землі і в ящиках): в основному АКМС 7,62 мм, а також 30-40 шт. АК-74У (абсолютно нові) і близько 20 великокаліберних станкових кулеметів ДШКМ (12,7 мм).

"Тобто на цій російській базі було залишено все, що вкладається у концепцію мобільної партизанської тактики ІДІЛ і що для неї потрібно: станкові великокаліберні кулемети ДШКМ для "джихадмобілів", зенітки ЗУ-23-2 для ган-траків, гранати для РПГ і велика кількість стрілецької зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Читайте також"Алеппо – важливіша тема": Путін прокоментував втечу російських військових з Пальміри

В InformNapalm нагадали, що командувач військ міжнародної коаліції на чолі зі США генерал Стівен Таунсенд повідомив, що бойовики угруповання "Ісламська держава" могли захопити у Пальмірі різні види зброї, в тому числі засоби протиповітряної оборони (ППО). Він також зазначив, що будь-яка захоплена бойовиками зброя може загрожувати силам коаліції.

З власних джерел InformNapalm відомо, що після здачі та ганебної втечі з Пальміри між асадитами, іранцями, "Хезболою" і російською стороною розгорівся скандал: ведуться суперечки про те, хто першим втік з поля бою.

Також відомо, що РФ не має наміру повертати Пальміри, цю інформацію підтверджують і відкриті джерела, наприклад, військовий оглядач Михайло Ходаренок, який стверджує, що планів відбивати Пальміри у військового керівництва РФ, швидше за все, немає. Тобто російські "подарунки", виявлені ІДІЛ на базі у Пальмірі, залишаться, швидше за все, у терористів.

Крім того, наявні непрямі ознаки: кинуті банківські карти і засоби зв'язку дозволяє припустити, що останніми на базі в околицях Пальміри також перебували військовослужбовці зі складу 24-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ ГШ МО РФ. Військовослужбовці цієї бригади також фігурували у розслідуваннях Донбасу.

Як повідомлялося, днями бойовики «Ісламського держави» знову увійшли в стародавнє сирійське місто Пальміра. Пальміра була звільнена в кінці березня сирійськими збройними силами. "ІД" утримувало Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятники старовини.