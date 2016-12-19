У центрі Берліна вантажівка в’їхала у натовп людей, поліція допускає теракт

У центрі Берліна вантажівка в’їхала в натовп людей поряд із різдвяним ярмарком, який знаходиться поряд із церквою Гедехніскірхе, пише DW.

Видання зазначає, що поліція вважає, що це може бути терактом.

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За відомостями рятувальників, кілька людей загинуло, ще щонайменше 50 отримали різні травми.

Зруйновані кілька торгових наметів. Поліція вважає, що те, що трапилося може бути терактом.

Місце події оточене поліцією, сюди ж прибули пожежники і машини швидкої допомоги.