В результаті теракту в Ніцці загинули понад 70 осіб (відео)

Як повідомляє Дождь з посиланням на видання Le Parisien, кількість загиблих складає щонайменше 60 осіб.

Разом з тим, видання Le Figaro з посиланням на джерело в поліції повідомляє по 73 загиблих.

Мер Ніцци закликав городян залишатися у своїх будинках.

BFM TV передає, що вантажівка в'їхала у натовп на Англійській набережній навпроти готелю Negresco під час святкового салюту на честь Дня взяття Бастилії, після цього почалася паніка.

Після цього з вантажівки вийшли двоє людей та відкрили вогонь. За даними телеканалу, одного із них ліквідували.

Як розповів France Info голова субпрефекту французького департаменту Приморських Альп, де знаходиться Ніцца, Себастьян Амберт, вантажівка проїхала як мінімум сто метрів на високій швидкості перед тим, як врізався в натовп людей.

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На місці працюють поліцейські й медики. Влада міста назвала подію терактом.

Президент Франції Франсуа Олланд екстрено повернеться в Париж з французького Авіньйона.

Як повідомляє Reuters, мер міста Крістіан Естрозі отримував раніше попередження про те, що в регіоні можуть бути терористичні атаки.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.