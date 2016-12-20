ЗМІ: У Кремлі вирішили, що президентські вибори краще проводити без Навального

У Кремлі при підготовці до запланованих на березень 2018 року вибори президента виходять з того, що в них не буде брати участь голова Фонду боротьби з корупцією Навальний. Про це телеканалу Дождь розповіли два джерела, близьких до керівництва президентської адміністрації, і підтвердив федеральний чиновник.

Читайте такожРозкол серед російських опозиціонерів: прибічники Нємцова вийшли з партії ПАРНАС

«Була думка, що участь Навального може підвищити явку на президентських виборах. Але розрахунки показують, що явка підвищиться на кілька відсотків, а вся інтрига зведеться до питання, чи отримає він 5% або 10%. Звичайно, він створить шум і вихлюпне багато негативу, але користі від цього не буде», - розповів співрозмовник Дощу, близький до керівництва кремлівської адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Навальний оголосив про намір брати участь у виборах президента. "Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.