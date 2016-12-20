У Чечні формують два "сирійські" батальйони для участі в наземній операції - ЗМІ

За виконання завдання відповідає депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов, передає "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Рекрутинг у батальйони для вирішення завдань у Сирії, за даними джерел, триває вже кілька місяців.

Докладно про одну із схем такого рекрутингу стало відомо на прикладі ОМВД по Шелковському району Чечні.

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"Новий начальник набрав 10 осіб у спецроту при Шелковському ОМВД по Чеченській Республіці. Спецрота займається посиленою фізичною і бойовою підготовкою. Родич одного зі службовців у спецроті пояснив "Новой газете", що "всіх добровольців взяли у тому числі для можливої участі в наземній операції в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Аналогічні спецроти, за даними видання, створені й в інших районних ОМВД Чечні.

Одним з командирів створених батальйонів може стати Апті Болотханов. Цей чоловік раніше відомий участю у боях на території Донбасу на боці "ДНР", спільними фотографіями з Олександром Захарченком.

Особливо варто наголосити, що влада прагне рекрутувати у "сирійські" батальйони членів тих чеченських сімей, родичі яких уже пішли воювати на боці "Ісламської держави".

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін відправив чеченські батальйони "фільтрувати" населення Алеппо.