Путін відправив чеченські батальйони "фільтрувати" населення Алеппо - ЗМІ (відео)
20:04, 08 грудня 2016Світ
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Бійці військової поліції з Чечні, відправлені до Сирії, займуться захистом сунітського населення Алеппо та інших, звільнених армією Асада територій від можливих мародерства і зловживань з боку, в тому числі шиїтських формувань.
Алеппо / REUTERS
Крім того, джерела «Газеты.Ru» вважають, що їм можуть доручити службу на блокпостах і фільтрацію місцевого населення.
Глава Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що ніяких «чеченських батальйонів» в російській армії немає, а чеченці служать нарівні з іншими військовими.
В інтернеті вже було розтиражовано відеозапис з чеченськими бійцями у формі військової поліції, які чеченською коментували своє відрядження до Сирії.
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«Їм сказали, що будуть нести місію на Хмеймімі, але чеченці в цьому дуже сумніваються і вважають, що будуть стояти на блокпостах в Алеппо», - розповіло джерело видання.
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