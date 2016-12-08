Путін відправив чеченські батальйони "фільтрувати" населення Алеппо - ЗМІ (відео)

Крім того, джерела «Газеты.Ru» вважають, що їм можуть доручити службу на блокпостах і фільтрацію місцевого населення.

Глава Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що ніяких «чеченських батальйонів» в російській армії немає, а чеченці служать нарівні з іншими військовими.