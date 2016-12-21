Теракт у Берліні: ЗМІ повідомили про нового підозрюваного – 23-річного біженця з Тунісу

Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

Зазначається, що 23-річний тунісець в минулому році просив притулку в Німеччині.

Офіційного підтвердження поки немає – берлінська поліція відмовилася прокоментувати інформацію.

Читайте такожСеред загиблих внаслідок теракту у Берліні може бути один українець – посол

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.