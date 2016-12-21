Теракт у Берліні: ЗМІ повідомили про нового підозрюваного – 23-річного біженця з Тунісу
13:27, 21 грудня 2016Світ
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У Німеччині поліція шукає нового підозрюваного у справі теракту на площі Брайтшайдплац після того, як знайшла на місці злочину документи 23-річного громадянина Тунісу.
ЗМІ повідомили про нового підозрюваного - громадянина Тунісу / bild.de
Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.
Зазначається, що 23-річний тунісець в минулому році просив притулку в Німеччині.
Офіційного підтвердження поки немає – берлінська поліція відмовилася прокоментувати інформацію.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.
Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.
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