Теракт у Берліні: ЗМІ повідомили про нового підозрюваного – 23-річного біженця з Тунісу

13:27, 21 грудня 2016
Світ
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У Німеччині поліція шукає нового підозрюваного у справі теракту на площі Брайтшайдплац після того, як знайшла на місці злочину документи 23-річного громадянина Тунісу.

ЗМІ повідомили про нового підозрюваного - громадянина Тунісу / bild.de

Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

Зазначається, що 23-річний тунісець в минулому році просив притулку в Німеччині.

Офіційного підтвердження поки немає – берлінська поліція відмовилася прокоментувати інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

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Теги: #поліція#теракт#Берлін