Порошенко приголомшений трагедією, що сталася у понеділок ввечері в Берліні
Президент Петро Порошенко приголомшений трагедією, що сталася у понеділок ввечері в Берліні, коли вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяній ярмарці, вбивши 9 людей.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Приголомшений звісткою про зухвалий напад на Різдвяний ринок у самому серці Берліна", - зауважив глава держави.
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Порошенко не став називати цю подію терактом, однак вжив словосполучення "акт насильства".
"Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання", - заявив Порошенко.
Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання— Петро Порошенко (@poroshenko) December 19, 2016
Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком, який знаходиться поруч з церквою Гедехнискирхе. В результаті інциденту є загиблі, щонайменше 50 осіб постраждали.