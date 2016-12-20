Порошенко приголомшений трагедією, що сталася у понеділок ввечері в Берліні

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Приголомшений звісткою про зухвалий напад на Різдвяний ринок у самому серці Берліна", - зауважив глава держави.

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Порошенко не став називати цю подію терактом, однак вжив словосполучення "акт насильства".

"Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання", - заявив Порошенко.

Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання — Петро Порошенко (@poroshenko) December 19, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком, який знаходиться поруч з церквою Гедехнискирхе. В результаті інциденту є загиблі, щонайменше 50 осіб постраждали.