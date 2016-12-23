У Росії студентку запроторили до в’язниці через кохання до сирійського бойовика

Про це йдеться в ранковому сюжеті ТСН.

Повідомляється, що московський суд розцінив її спробу потрапити через вербувальників до Сирії, як намір долучитися до "Ісламської держави". Водночас за словами Караулової, вона їхала до коханого бойовика, аби одружитися.

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Так, Караулову затримали на сирійсько-турецькому кордоні і повернули до Росії. Спочатку вона проходила у справі як свідок, її родина повністю співпрацювала зі слідством, аби допомогти викрити мережу вербувальників. Але згодом її саму зробили обвинуваченою, і тепер батьки Караулової шкодують, що довіряли ФСБ.