Путін допустив ймовірність проведення дострокових виборів президента РФ у 2017 році
Президент РФ Володимир Путін вважає "недоцільним" проведення дострокових президентських виборів в 2017 році, але допускає їх вірогідність.
Про це він сказав на прес-конференції у Москві.
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Журналіст The Wall Stree Journal поставив питання про те, чи можливо, що в наступному році відбудуться дострокові вибори президента.
"Можливо, але це недоцільно", - відповів Путін, спочатку перепитавши "Якої країни?".
Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін порадив борцеві з корупцією Олексію Навальному не мріяти про президентські вибори.
Володін відмовився назвати ім'я кандидата від правлячої партії "Єдина Росія", але уточнив, що мова йде про "найпопулярнішу людину в країні, найшанованішу людину у світі", яка "своєю працею і своїм служінням країні довела, що може багато чого зробити для Росії".