Пєсков про Навального: Якщо він відповідає критеріям, то має право висуватися в президенти

"В Конституції у нас прописаний перелік критеріїв, яким повинні відповідати громадяни Росії для того, щоб висуватися в президенти. Значить, відповідно, будь-який громадянин Російської Федерації, якщо він відповідає цим критеріям, може висуватися - це його право висуватися в президенти", - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

Читайте такожЗМІ: У Кремлі вирішили, що президентські вибори краще проводити без Навального

Раніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін порадив Навальному не мріяти про президентські вибори.

Як повідомляв УНІАН, засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний 13 грудня заявив про намір боротися за посаду президента на виборах 2018 року. "Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.

Навальний засуджений умовно по так званій справі "Ів Роше" за статтею середньої тяжкості, що згідно російським законам не перешкоджає його висунення в президенти.

Також він був засуджений за тяжкої статті по справі "Кіровлісу" однак після успішного оскарження в Європейському суді вирок був скасований Верховним судом Росії, а справу відправлено на новий розгляд, який триває зараз.