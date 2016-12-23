Викрадач літака на Мальті погрожує підірвати гранату

Про це повідомляє Malta Times.

Викрадач повідомив екіпажу, що він колишній прихильник Маомара Каддафі.

Також він заявив, що готовий дозволити всім 111 пасажирам покинути літак, але не членів його екіпажу, якщо його вимоги будуть виконані.

Поки не зрозуміло, які вимоги висуває викрадач і чи діяв він сам.

На даний момент війська зайняли позиції на відстані кількох сотень метрів від літака. Поки ніхто не заходив на борт і не залишав його.

Двигуни літака були все ще працюють 45 хвилин після того, як він приземлився зранку.

Всі інші рейси в міжнародному аеропорту Мальти були скасовані або затримуються.

Нагадаємо, колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі був убитий в результаті повстання в 2011 році, і з тих пір в країні почались внутрішні конфлікти.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, був захоплений.