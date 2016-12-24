У Китаї прогримів потужний вибух на нелегальному заводі з виготовлення феєрверків, є загиблі

На півночі Китаю сьогодні прогримів вибух на одному із підприємств, яке займається виготовленням піротехніки, передає «Сіньхуа».

Вибух стався у провінції Хебей. Від сили вибуху пошкоджень зазнали сусідні будівлі, а сам завод перетворився у руїни.

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Пізніше стало відомо, про щонайменше двох загиблих в результаті вибуху. Наразі поліція з’ясовує причини інциденту. Людей, які мешкають в районі, де стався вибух, евакуювали.

Нагадаємо, у Китаї житель села в провінції Шеньсі здав поліції ручну гранату, якою він 25 років колов горіхи.

Китаєць розповів поліції, що знайшов гранату в 1991 році. Він вважав, що металевий предмет добре підходить для того, щоб колоти горіхи.

5 грудня цього року чоловік побачив пам'ятку про заборону зберігати у себе вдома вогнепальну зброю та вибухові речовини. З неї чоловік і дізнався, що він колов горіхи ручною гранатою. Після цього він вирішив віднести гранату в поліцію, де його дії визнали вкрай необережними.