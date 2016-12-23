Китаєць шокував поліцейських ручною гранатою, якою 25 років колов горіхи
12:59, 23 грудня 2016Курйози
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У Китаї житель села в провінції Шеньсі здав поліції ручну гранату, якою він 25 років колов горіхи.
Загублена кимось граната знадобилася китайцеві в господарстві / Фото Huashang Daily
Як повідомляє People's Daily Online, китаєць розповів поліції, що знайшов гранату в 1991 році. Він вважав, що металевий предмет добре підходить для того, щоб колоти горіхи. Так він використовував гранату протягом 25 років.
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5 грудня цього року чоловік побачив пам'ятку про заборону зберігати у себе вдома вогнепальну зброю та вибухові речовини. З неї чоловік і дізнався, що він колов горіхи ручною гранатою.
Після цього він вирішив віднести гранату в поліцію, де його дії визнали вкрай необережними.
Як з'ясувалося, у гранати був відсутній детонатор.
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