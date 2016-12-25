У Росії з радарів зник військовий літак, який мав летіти до Сирії
07:30, 25 грудня 2016Світ
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Літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту з Сочі, де здійснював дозаправку перед перельотом до Сирії.
У Росії з радарів зник військовий літак, на борту перебувало 90 осіб / flot2017.com
Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилося близько 90 осіб.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.
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"Літак не є цивільним. За попередніми даними, він мав летіти в сирійську Латакію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.
Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.
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