У Росії з радарів зник військовий літак, який мав летіти до Сирії

Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилося близько 90 осіб.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.

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"Літак не є цивільним. За попередніми даними, він мав летіти в сирійську Латакію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.

Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.