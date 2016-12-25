Виявлено тіла чотирьох загиблих на місці катастрофи російського Ту-154

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби.

"Наразі знайдено і піднято тіла чотирьох загиблих", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів у неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймім у Сирії.

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На його борту перебували військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Звезда", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажири і вісім членів екіпажу.

За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдено за 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів.