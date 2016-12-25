На борту російського Ту-154 було кілька прокремлівських пропагандистів

У свій час він говорив, як українські "карателі" виставили живий щит з мобілізованих солдатів в Дебальцевому Донецької області.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Цю інформацію підтверджує і український журналіст Руслан Дейниченко.

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На борту ТУ154 був співробітник ТБ Зірка Обухів, який повідомляв, як українські карателі виставили живий щит з мобілізованих солдатів в Дебальцеве pic.twitter.com/RHX7QJUOvL — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) December 25, 2016

Крім того, український блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва зазначила, що на борту були і інші прокремлівські пропагандисти.

"Михайло Лужецький, кореспондент НТВ. Отримав в 2014 нагороду "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня за Крим. Дмитро Рунков, кореспондент "Першого каналу". Фактично супровід групи російських військ в Сирії. Ряд матеріалів про саперів, обстріли Алеппо, військову поліцію, звільнення Алеппо від "терористів". Були і українські теми - переговори по Донбасу і Савченко.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймим в Сирії.

На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Зірка", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажира і вісім членів екіпажу.