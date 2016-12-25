У Міноборони РФ розповіли про відсутність людей, які вижили у катастрофі Ту-154

Про це повідомляє "РБК", посилаючись на інформацію Міноборони Росії.

Раніше у відомстві підтвердили, що виявлено і піднято тіла чотирьох загиблих.

Людей,які вижили в районі катастрофи літака Ту-154 Міноборони Росії, що прямував до Сирії та зазнав аварії недалеко від Сочі, не спостерігається. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

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«Район авіакатастрофи літака Ту-154 визначений. Людей, які вижили не спостерігається», - йдеться в повідомленні.

Раніше відомство підтвердило, що рятувальники виявили і підняли на борт рятувального судна тіла чотирьох людей. Всього на борту літака знаходилися 92 людини.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймим в Сирії.