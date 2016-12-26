Джордж Майкл: найвідоміші пісні співака

05:15, 26 грудня 2016
Світ
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Британський музикант Джордж Майкл помер у віці 53 роки. Усього музикант випустив шість сольних альбомів.

REUTERS

Свою музичну кар'єру він розпочав у 1980-х роках у складі дуету Wham, а після розпаду гурту почав сольну кар'єру. 

Last Christmas - чи не найвідоміша пісня Джорджа Майкла, яка з'явилася під час роботи у групі "Wham!". На цю пісню існує чимало каверів, передає ТСН.

Один із найбільших хітів Джорджа Майкла - I Want Your Sex, проте саме ця композиція довгий час ним ігнорувалася і виконувалася мало. А відео на пісню викликало чималий скандал через озвучену сексуальну тему.

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Наступна пісня - Jesus to a Child - теж один із найвідоміших хітів покійного співака. Вона присвячена бразильському дизайнеру моди Ансельмо Фелеппе, який помер від крововиливу у мозок після захворювання СНІДом. Майкл написав цю пісню буквально за годину. Після виходу пісні з'явилися чутки про стосунки співака із дизайнером.

Shoot The Dog - це кліп-анімація, яка присвячена політичній сатирі проти Джорджа Буша-молодшого. У кліпі є чимало посилань, наприклад, на чоловічий туалет, у якому Майкл спіймали із іншим чоловіком, а також на музичні періоди кар'єри співака.

White Light - це композиція, яка з'явилася у творчості співака після нелегкого періоду, коли він був за крок до смерті після ускладень від пневмонії. Ангела-хранителя у кліпі зіграла супермодель Кейт Мосс.

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Як повідомляв УНІАН, британський музикант Джордж Майкл помер у віці 53 роки. Смерть виконавця підтвердила місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що ніяких підозрілих обставин поліція не виявила.

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Новина в сюжеті: Смерть Джорджа Майкла
Теги: #Джордж Майкл