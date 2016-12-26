Помер британський музикант Джордж Майкл

За його словами, співак помер у себе вдома в Великобританії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що ніяких підозрілих обставин поліція не виявила.

Читайте такожУ США у віці 99 років померла голлівудська актриса Жа Жа Габор

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше того ж року музикант оголосив про повне одужання.

Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він розпочав у 1980-х роках у складі дуету Wham, а після розпаду гурту почав сольну кар'єру. Усього музикант випустив шість сольних альбомів.

За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, у тому числі три премії "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.