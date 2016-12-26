Опубліковано супутниковий знімок району катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем

За даними інституту, зображення отримане за допомогою космічного апарату Sentinel-1B (Європейське космічне агентство), знято в 6:31 за московським (місцевим) часом.

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За словами співробітниці Інституту космічних досліджень РАН Ольги Лаврової супутникові знімки з європейського космічного апарату Sentinel-1B, отримані через годину після трагедії, вказали місце падіння літака з точністю до 10 метрів, повідомляє ТАСС.

"На знімку видно, де розлилося по морю паливо, де вузька частина, так би мовити, "носик" плями. Скоріш за все, там стався удар літака об поверхню води, а далі пляма поширюється на південний схід. Знімок має розподільну здатність 10 метрів в пікселі. Від берега до "носика" - 1,4 кілометра", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.