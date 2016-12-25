Катастрофа Ту-154 на шляху до Сирії: рятувальники виявили тіла 10 пасажирів

На місці катастрофи російського літака Ту-154 у Чорному морі виявили тіла 10 жертв катастрофи. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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«За уточненими даними, зараз на борт рятувального судна підняті 10 тіл загиблих», - сказано у повідомленні російського відомства.

Також повідомляється, що в цілодобових пошуках задіяні 27 кораблів і суден, 37 водолазів, 4 вертольоти, БПЛА та телекеровані глибоководні апарати.

«Найближчим часом в район авіакатастрофи з інших флотів додатково будуть доставлені понад 100 водолазів-глибоководников зі спеціальним обладнанням. Всього в пошуково-рятувальних заходах бере участь понад 3 тис. осіб», - додали в Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів у неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймім у Сирії. На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Звезда", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажира і вісім членів екіпажу

За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдені в 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів. За попередніми даними, ніхто з тих, хто знаходився на борту літака, не вижив.