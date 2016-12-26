"Список Магнітського" може поповнитися тридцятьма новими іменами

Програма "Справедливість для Сергія Магнітського" сьогодні, 26 грудня, опублікувала новий список осіб, що посмертно переслідували Сергія Магнітського, який розкрив розкрадання понад 5,4 мільярдів рублів корумпованими чиновниками, через сім років після його вбивства в слідчому ізоляторі СІЗО "Матроська Тиша". Про це йдеться в поширеному прес-релізі організації.

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Також повідомляється, що Слідчий департамент МВС РФ знову відмовив матері Сергія Магнітського у скарзі на незаконне посмертне переслідування її сина по кримінальній справі щодо легалізації викрадених з бюджету 5,4 мільярда рублів.

"До нового списку увійшли 30 співробітників МВС, Генеральної прокуратури, ФСБ і Слідчого комітету РФ, які курують посмертне звинувачення стосовно Сергія Магнітського і звільняли від відповідальності викритих Сергієм Магнітським на розкраданні з російського бюджету 5,4 мільярда рублів членів злочинної групи Клюєва-Павлова і співробітників МВС і ФПС РФ, що діяли з ними у змові", - сказано в повідомленні.

Наводимо імена цих чиновників:

В. Я. Гринь – заступник Генерального прокурора РФ, дав доручення про посмертне переслідування Сергія Магнітського за розкрадання 5,4 мільярда рублів, якого він не скоював. В. Гринь внесений у санкційний список уряду США згідно з Актом Магнітського

О. В. Уржумцев – ухвалив після вказівки прокурора В. Гриня постанову про порушення кримінальної справи №678540, в якому посмертно назвав Сергія Магнітського співучасником розкрадання 5,4 мільярда рублів. О. Уржумцев внесений у санкційний список уряду США згідно з Актом Магнітського

Р. А. Філіппов – слідчий СД МВС РФ, відповідальний за посмертне переслідування С. Магнітського по кримінальній справі №678540

П. І. Тамбовцев – слідчий СД МВС РФ, відповідальний за посмертне переслідування С. Магнітського по кримінальній справі №678540

А. В. Ранченков – слідчий СД МВС РФ, що виконував посмертне переслідування С. Магнітського по кримінальній справі №678540

Ю. М. Шинін – перший заступник начальника СД МВС РФ, санкціонував посмертне переслідування С. Магнітського і звільнив викритих ним чиновників і членів групи Клюєва-Павлова від відповідальності за розкрадання 5,4 мільярда рублів

М. Ю. Александров – начальник управління з розслідування оргзлочинності та корупції СД МВС РФ, заступник начальника СД МВС РФ, і потім заступник начальника управління з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ Генпрокуратури РФ, який курирує справи проти С. Магнітського (посмертно) і його колег

А. В. Сарібжанов – заступник начальника управління з розслідування оргзлочинності та корупції СД МВС РФ, який відмовив у скарзі на посмертне переслідування Магнітського С.

С. А. Шамін – начальник 2-го відділу управління з розслідування оргзлочинності та корупції СД МВС РФ, санкціонував посмертне переслідування Магнітського С.

О. Ю. Рябцев – начальник Головного управління економічної безпеки і протидії корупції (Департамент МВС РФ, задіяний в посмертному кримінальному переслідуванні С. Магнітського і переслідуванні його колег, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до загибелі Магнітського С.

Д. Ю. Мітяєв – співробітник Головного управління економічної безпеки і протидії корупції (Департамент МВС РФ, задіяний в посмертному кримінальному переслідуванні С. Магнітського і переслідування його колег, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до загибелі Магнітського С.

А. М. Краківський – заступник начальника СД МВС РФ, відповідальний за кримінальне переслідування С. Магнітського сім років після його смерті

С. І. Шнейдерман – заступник начальника управління СД МВС РФ, відповідальний за кримінальне переслідування С. Магнітського протягом семи років після його смерті

С. А. Мурашев – заступник начальника 2-го відділу управління СД МВС РФ, відповідальний за кримінальне переслідування С. Магнітського протягом семи років після його смерті

В. П. Юдін – начальник управління з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ Генеральної прокуратури РФ, відповідальний за посмертне кримінальне переслідування Магнітського С.

В. В. Ігнашин – заступник начальника управління з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ Генеральної прокуратури РФ, відповідальний за посмертне кримінальне переслідування Магнітського С.

С. А. Бочкарьов – прокурор управління з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ Генеральної прокуратури РФ, відповідальний за посмертне кримінальне переслідування Магнітського С.

А. В. Куликов – прокурор 2-го відділу управління з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ Генпрокуратури РФ, відповідальний за посмертне кримінальне переслідування Магнітського С.

Д. Н. Строітєлєв – начальник підрозділу Управління "К" ФСБ РФ, відповідальний за посмертне кримінальне переслідування С. Магнітського відмови у скаргах матері Магнітського

В. В. Комаров – оперуповноважений Управління "К" ФСБ РФ, залучений до посмертного кримінального переслідування Магнітського С.

А. Б. Погребняк – оперуповноважений Управління "К" ФСБ РФ, залучений до посмертного кримінального переслідування Магнітського С.

Є. Б. Голубєв – слідчий Слідчого комітету РФ, який звільнив від відповідальності за розкрадання з бюджету 5,4 мільярда рублів чиновників ФНС РФ і посмертно переслідує Сергія Магнітського

В. Н. Алішев – заступник керівника ГСУ СК РФ, звільнив від відповідальності чиновників МВС, що посмертно переслідують Сергія Магнітського

А. Г. Ісканцев – в. о. керівника ГСУ СК РФ, звільнив від відповідальності чиновників МВС, які переслідували Сергія Магнітського

С. С. Ольховников – заступник керівника другого слідчого відділу слідчого управління по Центральному федеральному округу, який курирував посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським на розкраданні чиновників

С. В. Кирюхін – керівник другого відділу першого слідчого управління Головного слідчого управління СК РФ, який курирував посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським на розкраданні чиновників

Л. В. Колобкова – заступник керівника першого слідчого управління Головного слідчого управління СК РФ, яка посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським на розкраданні чиновників

А. А. Прокопець – в. о. першого керівника слідчого управління Головного слідчого управління СК РФ, що займається посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським в розкраданні чиновників

Р. В. Эрднієв – заступник керівника управління процесуального контролю за розслідуванням особливо важливих справ у федеральних округах СК РФ, що займається посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським на розкраданні чиновників

Ю. А. Тютюнник – в. о. керівника Головного слідчого управління СК РФ, що займається посмертне переслідування Сергія Магнітського і звільнення від відповідальності викритих Магнітським в розкраданні чиновників.

Нагадаємо, підписаний президентом США Бараком Обамою закон про оборонну політику, який передбачає виділення понад 600 млрд дол. на потреби військових у 2017 році, передбачає також поширення дії «закону Магнітського» на весь світ.