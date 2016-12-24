США розширили дію "закону Магнітського" на весь світ

Підписаний президентом США Бараком Обамою закон про оборонну політику, який передбачає виділення понад 600 млрд дол. на потреби військових у 2017 році, передбачає також поширення дії «закону Магнітського» на всі країни. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

«Акт про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського» передбачає застосування односторонніх санкцій щодо осіб, винних, на думку США, у порушенні прав людини, а також корупції. Іноземцям, які містяться в цьому списку, буде закрито в'їзд до США, а наявні в них в'їзні візи буде анульовано. Також буде заблоковано власність та активи у США. Спочатку закон застосовувався лише щодо російських посадових осіб.

Крім того, підписаний Обамою документ передбачає створення центру з питань боротьби із зарубіжною пропагандою і дезінформацією, який ввійде в структуру Держдепартаменту.

Читайте такожУ Кремлі сподіваються на скасування антиросійських санкцій Трампом

Центр повинен буде очолювати, синхронізувати і координувати зусилля федерального уряду з розпізнавання, розуміння, викриття та протидії зарубіжної державної і недержавної пропаганди і дезінформації, спрямованих на підрив інтересів національної безпеки США».

У 2017 році держава виділить центру 80 млн дол., стільки ж коштів має бути спрямоване в 2018 році, відзначається в документі.

Нагадаємо, у жовтні президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким дія угоди між Росією і США про утилізацію плутонію призупиняється.

Згідно зі змістом 2-ї статті закону, Москва може відновити дію договору, якщо Вашингтон піде на певні умови – скоротить військову інфраструктуру і чисельність своїх військових на території країн-членів НАТО, що вступили в альянс після 1 вересня 2000 року, а також скасує «закон Магнітського» і всі санкції проти російських юридичних і фізичних осіб.