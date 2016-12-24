США розширили дію "закону Магнітського" на весь світ
Відповідний закон підписав президент Барак Обама.
Підписаний президентом США Бараком Обамою закон про оборонну політику, який передбачає виділення понад 600 млрд дол. на потреби військових у 2017 році, передбачає також поширення дії «закону Магнітського» на всі країни. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
«Акт про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського» передбачає застосування односторонніх санкцій щодо осіб, винних, на думку США, у порушенні прав людини, а також корупції. Іноземцям, які містяться в цьому списку, буде закрито в'їзд до США, а наявні в них в'їзні візи буде анульовано. Також буде заблоковано власність та активи у США. Спочатку закон застосовувався лише щодо російських посадових осіб.
Крім того, підписаний Обамою документ передбачає створення центру з питань боротьби із зарубіжною пропагандою і дезінформацією, який ввійде в структуру Держдепартаменту.
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Центр повинен буде очолювати, синхронізувати і координувати зусилля федерального уряду з розпізнавання, розуміння, викриття та протидії зарубіжної державної і недержавної пропаганди і дезінформації, спрямованих на підрив інтересів національної безпеки США».
У 2017 році держава виділить центру 80 млн дол., стільки ж коштів має бути спрямоване в 2018 році, відзначається в документі.
Нагадаємо, у жовтні президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким дія угоди між Росією і США про утилізацію плутонію призупиняється.
Згідно зі змістом 2-ї статті закону, Москва може відновити дію договору, якщо Вашингтон піде на певні умови – скоротить військову інфраструктуру і чисельність своїх військових на території країн-членів НАТО, що вступили в альянс після 1 вересня 2000 року, а також скасує «закон Магнітського» і всі санкції проти російських юридичних і фізичних осіб.