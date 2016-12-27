Трамп призначив помічника з питань нацбезпеки і боротьби з тероризмом - ЗМІ
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив у вівторок, що він призначив Томаса Боссерта, ветерана адміністрації Джорджа Буша-молодшого, помічником президента з питань національної безпеки і боротьби з тероризмом.
Про це пише The Washington Times.
Так, в обов’язки Боссерта входитиме консультування Трампа з питань, пов'язаних із національною безпекою, боротьбою із тероризмом, і кібербезпекою.
"Том має величезну глибину і широту знань і досвіду захисту батьківщини, що отримав від нашої старшої команди Білого дому", – зазначив Трамп.
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"Він має вправність у складних питаннях внутрішньої безпеки батьківщини, боротьби з тероризмом і кібербезпеки. Він буде безцінним активом нашої адміністрації ", – додав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп призначив своїм прес-секретарем 45-річного функціонера Республіканської партії Шона Спайсера.