Трамп визначився з кандидатурою свого прес-секретаря

Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Трамп анонсував та інші призначення в прес-службу Білого дому. Він назвав тих, хто буде відповідати за комунікації та стратегічні комунікації, а також через соціальні мережі адміністрації президента.

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"Я в захваті від того, що вони будуть керувати командою, якій належить донести до громадськості мій порядок денний - знову зробити Америку великою", - йдеться в заяві Трампа.

За даними газети New York Times, Трамп розраховував, що прес-секретарем Білого дому погодиться стати колишній керівник його виборчої кампанії Келліенн Конуей. Однак вона нібито відмовилася від цієї посади.

У підсумку Конуей отримала посаду радника президента. Конуей на цій посаді продовжить грати роль близького консультанта президента і вести роботу з урядовими чиновниками для ефективного донесення і виконання законодавчих пріоритетів Трампа.