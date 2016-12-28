На пляжі Сіднея ввели заборону на алкоголь через сміття

03:31, 28 грудня 2016
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Міська влада ввели заборону на алкоголь на популярному пляжі Сіднея на весь літній сезон через те, що після різдвяної вечірки там було залишено близько 15 тонн сміття.

REUTERS

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Більше 10 тисяч людей прийшли святкувати Різдво на пляж Кугі та після себе залишили там порожні пляшки, пачки сигарет та інше побутове сміття.

"Неналежна поведінка деяких людей на Різдво змусила [міську] раду ввести повну заборону на алкоголь в цьому районі", - йдеться в заяві глави району Рендвік Ноеля д'Соузи.

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bbc.com

Хоча деякі жителі виступили проти заборони, у більшості коментарів у соцмережах висловлювалася підтримка ініціативи.

"В принципі я б не хотів введення такої заборони, але у нас немає вибору. Я готовий відмовитися від келиха вина заради відновлення наших парків і пляжу", - написав користувач Facebook Джордж Джессап.

"Я згоден з цим. Я не хочу брати своїх дітей туди, оскільки ми не відчуваємо себе у безпеці", - пише інший користувач соцмережі Тоні Го.

Заборона вступає в силу з 29 грудня і триватиме до лютого, коли в Австралії закінчується літній сезон.

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Теги: #сміття#Австралія#пляж