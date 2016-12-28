На пляжі Сіднея ввели заборону на алкоголь через сміття

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Більше 10 тисяч людей прийшли святкувати Різдво на пляж Кугі та після себе залишили там порожні пляшки, пачки сигарет та інше побутове сміття.

"Неналежна поведінка деяких людей на Різдво змусила [міську] раду ввести повну заборону на алкоголь в цьому районі", - йдеться в заяві глави району Рендвік Ноеля д'Соузи.

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Хоча деякі жителі виступили проти заборони, у більшості коментарів у соцмережах висловлювалася підтримка ініціативи.

"В принципі я б не хотів введення такої заборони, але у нас немає вибору. Я готовий відмовитися від келиха вина заради відновлення наших парків і пляжу", - написав користувач Facebook Джордж Джессап.

"Я згоден з цим. Я не хочу брати своїх дітей туди, оскільки ми не відчуваємо себе у безпеці", - пише інший користувач соцмережі Тоні Го.

Заборона вступає в силу з 29 грудня і триватиме до лютого, коли в Австралії закінчується літній сезон.