У Києві можуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Антимонопольний комітет визнав рішення Київради про заборону продажу алкоголю в нічний час незаконною. Про це йдеться у повідомленні Київського обласного територіального відділення АМКУ у Facebook.

У повідомленні зазначається, що АМКУ зобов’язав Київраду скасувати таке рішення.

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«20.12.2016 року адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ визнала дії Київської міської ради, які полягають у прийнятті рішення № 19/1024 від 22.09,2016 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі на території м.Києва з 23:00 до 10;00 години" порушенням, яке передбачене п.3 ст. 50 та абз.9 ч.2 статті 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції " у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Раніше, у Києві апеляційний суд задовольнив позов підприємців щодо скасування заборони продажу алкогольних напоїв у МАФах.