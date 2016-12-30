"Це ще не вся відповідь": Обама прокоментував нові санкції проти Росії

Про це повідомили у прес-службі Білого дому.

Обама наголосив, що Росія не лише впливала на президентські вибори за допомогою санкціонованих у вищих ешелонах російської влади кібератак, але й здійснювала безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.

"Тиск здійснювали співробітники спецслужб та поліції, а це не могло залишитися без відповіді", - заявив президент США.

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Крім того, Обама пообіцяв, що представлений громадськості пакет - ще не вся відповідь Росії за її діяльність: будуть ще й непублічні дії, які запровадять за необхідності.

Також у повідомленні йдеться, що найближчими днями у Конгресі буде представлено доповідь про вплив Росії на вибори у США.

Нагадаємо, 29 грудня Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву.

Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр.

Крім того, в список потрапили 6 фізичних осіб: керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника - Ігор Костюков, Володимир Алексєєв і Сергій Гізунов. Крім того, в ньому значаться програміст Олексій Білан і Євген Богачов.