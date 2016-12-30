Журналісти показали закриті російські дипломатичні маєтки у США (відео)
Журналісти опублікували відео, на якому видно два дипкомплекси Росії на території США, які закрили через запідозру американської сторони, що вони використовувалися для збору розвідувальної інформації.
Відео опубліковано на сторінці "Голосу Америки" в Twitter.
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"США запровадили низку санкцій проти Росії у четвер й закрили два російських маєтки, розташовані у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство", - йдеться у підписі до відео.
США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG— Голоc Амepики (@chastime) December 30, 2016
Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.