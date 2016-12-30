Журналісти показали закриті російські дипломатичні маєтки у США (відео)

Відео опубліковано на сторінці "Голосу Америки" в Twitter.

Читайте також"Це ще не вся відповідь": Обама прокоментував нові санкції проти Росії

"США запровадили низку санкцій проти Росії у четвер й закрили два російських маєтки, розташовані у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство", - йдеться у підписі до відео.

США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG — Голоc Амepики (@chastime) December 30, 2016

Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.