Журналісти показали закриті російські дипломатичні маєтки у США (відео)

08:27, 30 грудня 2016
Світ
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Журналісти опублікували відео, на якому видно два дипкомплекси Росії на території США, які закрили через запідозру американської сторони, що вони використовувалися для збору розвідувальної інформації.

Журналісти показали закриту дипнерухомість РФ у США / Скриншот

Відео опубліковано на сторінці "Голосу Америки" в Twitter.

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"США запровадили низку санкцій проти Росії у четвер й закрили два російських маєтки, розташовані у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.

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Теги: #Росія#США#дипломати