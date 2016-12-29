США висилають 35 російських дипломатів: у них є 72 години, щоб покинути країну - Reuters
Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника США.
Посадовець, виступаючи на умовах анонімності, сказав агентству, що російським дипломатам дали 72 години, щоб покинути Сполучені Штати. За його словами, станом на полудень п'ятниці, у доступі до двох російських місій буде відмовлено усім російським офіційним особам.
"Ці дії були зроблені у відповідь на утиски росіянами американських дипломатів і дії з боку дипломатів (російських – ред.), які, на нашу думку, не відповідають дипломатичній практиці", – додав співрозмовник Reuters.
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Нагадаємо, раніше у США заявляли про намір обмежити пересування російських дипломатів територією країни.
Росія заявила, що обмежить пересування дипломатів США, що базуються в Москві, якщо у Штатах вступить в силу аналогічний закон відносно російських дипломатів.