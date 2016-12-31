Російські дипломати потихеньку виїхали з будинків відпочинку у США

Як повідомляє Reuters, росіянам дали час до полудня за місцевим часом в п'ятницю, щоб звільнити апартаменти в містечку Сентревілл, Меріленд, і у верхньому Брукліні на Лонг-Айленді в штаті Нью-Йорк. До полудня вантажівки, автобуси і чорний седан з дипломатичними номерами поїхали.

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"Приміщення були звільнені і перебувають під контролем уряду", - повідомив журналістам верхнього Брукліна Елліот Конвей, коли загалом шість автомобілів виїхали.

"Вони були тихими сусідами", - сказав Конвей, додавши, що він ніколи не зустрічав нікого, хто жив у маєтку, розташованому в горбистій місцевості, приблизно в 40 км від Манхеттена.

У штаті Меріленд близько десятка транспортних засобів під наглядом чиновників Держдепу покинули резиденцію на березі. Деякі пасажири посміхалися і махали на прощання.

Обама різко наказав звільнити резиденції в четвер, заявивши, що вони "могли бути використані російськими кадрами в розвідувальних цілях".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін прийняв рішення не висилати дипломатів США з РФ у відповідь на нові санкції Вашингтона проти Москви. Раніше МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.