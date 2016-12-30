Росія не буде висилати американських дипломатів – заява Путіна

"Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їх сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку в новорічні свята...", - цитує заяву Путіна прес-службу Кремля.

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Путін також заявив, що Росія, "залишаючи за собою право на відповідні заходи", не буде опускатися до рівня "кухонної", безвідповідальної дипломатії і подальші кроки щодо відновлення російсько-американських відносин будуть вибудовувати виходячи з політики, яку буде проводити адміністрація Президента Д. Трампа".

Разом з тим, Путін привітав Трампа, Барака Обаму, членів його родини з наступаючим Новим роком.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.