"З любов'ю від призедента": Трамп привітав усіх з Новим роком, в тому числі своїх ворогів

Відповідне звернення Трамп розмістив на своїй сторінці в мікроблозі у Twitter.

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«Щасливого Нового року всім, в тому числі моїм багатьом ворогам і тим, хто боровся проти мене, але програв так сильно, що тепер навіть не знає, що вдіяти. З любов’ю», - зазначив обраний американський президент.

Як повідомляв УНІАН, напередодні офіційний представник перехідної команди Трампа Шон Спайсер заявляв, що обраний президент планує зустрічати Новий рік у своєму приватному клубі Mar-a-Lago (штат Флорида) і запросити на цю вечірку близько 800 гостей, в числі яких зірку Голлівуду Сильвестра Сталлоне і композитора Квінсі Джонса.