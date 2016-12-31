Трамп планує зустрічати Новий рік у компанії Сільвестра Сталлоне і Квінсі Джонса

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник перехідної команди республіканця Шон Спайсер, передає ТАСС.

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За його словами, на свято, яке відбудеться в ніч на неділю, будуть присутні, зокрема, дружина Трампа Меланія та їх 10-річний син Беррон. Заплановано виступ групи Party on the Moon. Незабаром після вечірки Трамп повернеться до Нью-Йорка, де зараз розташована його резиденція.

Як зазначив Спайсер, "напарник" Трампа - обраний віце-президент Майкл Пенс - зустріне Новий рік з родиною в штаті Індіана. Він продовжить роботу над формуванням нової адміністрації вже 2 січня. Представник перехідного штабу республіканця обіцяв пізніше повідомити подробиці з приводу того, як святкуватимуть Трамп і Пенс.