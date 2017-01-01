У Сирії підірвалися два смертники: є загиблі
03:05, 01 січня 2017Світ
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Також внаслідок вибуху є поранені, однак їхня точна кількість не повідомляється.
Ілюстрація / REUTERS
У Сирії у прибережному місті Тартус підірвалися два смертники. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на сирійський телеканал.
Зазначається, що в результаті загинули щонайменше двоє поліцейських.
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Також, повідомляється про поранених в результаті вибуху, проте їх точна кількість невідома.
Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі загинули 35 людей внаслідок стрілянини у нічному клубі.
Видання зазначає, що серед загиблих був і офіцер поліції.
Крім того, принаймні 40 людей отримали поранення.
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