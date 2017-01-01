У Сирії підірвалися два смертники: є загиблі

У Сирії у прибережному місті Тартус підірвалися два смертники. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на сирійський телеканал.

Зазначається, що в результаті загинули щонайменше двоє поліцейських.

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Також, повідомляється про поранених в результаті вибуху, проте їх точна кількість невідома.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі загинули 35 людей внаслідок стрілянини у нічному клубі.

Видання зазначає, що серед загиблих був і офіцер поліції.

Крім того, принаймні 40 людей отримали поранення.