У Стамбулі загинули 35 людей внаслідок стрілянини у відомому нічному клубі - ЗМІ

У Стамбулі загинули 35 людей внаслідок стрілянини у нічному клубі, передає Hurriyet daily news.

Видання зазначає, що серед загиблих був і офіцер поліції.

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Крім того, принаймні 40 людей отримали поранення.

Повідомляється, що нападників було двоє і вони нібито були одягнені у костюми Санта-Клаусів.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі поліція готувалась до штурму нічного клубу, де сталася стрілянина.

ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі.Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.

Інформації щодо інциденту із офіційних джерел поки що не надходило.

Повідомляється, що до місця події приїхали машини швидкої допомоги, які відвозять поранених до лікарень.