Кількість жертв стрілянини у нічному клубі Стамбула сягнула 39 осіб

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa

Серед загиблих - 16 іноземців, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. За даними турецької влади, ідентифіковано вже 21 тіло.

Зазначається, щл спочатку злочинець застрелив поліцейського і ще одну людину перед входом до клубу, а увійшовши до нього, відкрив вогонь по присутніх.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що нападників, одягнених у костюми Санта-Клауса, могло бути двоє. Після здійснення нападу вони могли змішатися з гостями клубу.

Читайте такожКривава стрілянина у нічному клубі Стамбула: з’явились перші фото

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч у Стамбулі сталася стрілянина в нічному клубі. ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі. Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.

Генеральне консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв та постраждалих в результаті кривавої стрілянини в нічному клубі.