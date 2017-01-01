Кількість жертв стрілянини у нічному клубі Стамбула сягнула 39 осіб

10:45, 01 січня 2017
Світ
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Щонайменше 39 людей загинуло, ще близько 70 зазнали поранень у ніч на неділю, 1 січня, унаслідок збройного нападу на нічний клуб у Стамбулі.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa

Серед загиблих - 16 іноземців, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. За даними турецької влади, ідентифіковано вже 21 тіло. 

Зазначається, щл спочатку злочинець застрелив поліцейського і ще одну людину перед входом до клубу, а увійшовши до нього, відкрив вогонь по присутніх.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що нападників, одягнених у костюми Санта-Клауса, могло бути двоє. Після здійснення нападу вони могли змішатися з гостями клубу.

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Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч у Стамбулі сталася стрілянина в нічному клубі. ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі. Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.

Генеральне консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв та постраждалих  в результаті кривавої стрілянини в нічному клубі.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у нічному клубі Стамбула
Теги: #теракт#Стамбул#жертви