Кількість жертв стрілянини у нічному клубі Стамбула сягнула 39 осіб
Щонайменше 39 людей загинуло, ще близько 70 зазнали поранень у ніч на неділю, 1 січня, унаслідок збройного нападу на нічний клуб у Стамбулі.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa
Серед загиблих - 16 іноземців, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. За даними турецької влади, ідентифіковано вже 21 тіло.
Зазначається, щл спочатку злочинець застрелив поліцейського і ще одну людину перед входом до клубу, а увійшовши до нього, відкрив вогонь по присутніх.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що нападників, одягнених у костюми Санта-Клауса, могло бути двоє. Після здійснення нападу вони могли змішатися з гостями клубу.
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Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч у Стамбулі сталася стрілянина в нічному клубі. ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі. Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.
Генеральне консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв та постраждалих в результаті кривавої стрілянини в нічному клубі.