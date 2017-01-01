Новий генсек ООН: давайте припинимо вогонь на полях битви, нехай 2017-й стане роком миру

Про це він заявив у своєму зверненні, яке передано УНІАН інформаційним відділом ООН.

«Давайте припинимо вогонь на полях битви і будемо за столом переговорів домагатися компромісів у пошуках політичних рішень. Нехай 2017 рік стане роком миру!», - сказав Гутерреш.

«Сьогодні, у перший день мого перебування на посаді генерального секретаря ООН мене мучить одне запитання: як допомогти мільйонам людей, які опинилися заручниками конфліктів, які, переживаючи війну, зазнають нестерпних страждань, і кінця їм не видно?» - зазначив він.

«Мирні жителі живуть під смертельним градом бомбардувань і обстрілів. Жінки, діти і чоловіки гинуть і отримують каліцтва, ті, що втратили все, наповнені відчаєм, вони змушені бігти зі своїх осель. Удари завдають навіть по лікарнях і автоколонах», - констатує генсек ООН.

При цьому він підкреслює, що «у цих війнах немає переможців - є тільки переможені».

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За його словами, трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної та економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, - і це порочне коло може зберігатися протягом кількох поколінь.

Гутерреш вважає, що сьогодні ніхто не захищений від загрози глобального тероризму, тому він закликає: «Нехай 2017 рік стане для всіх нас, простих громадян, урядів, керівників роком подолання наших розбіжностей. Давайте, незважаючи на відмінності у політичних підходах, проявляти солідарність і співчуття у повсякденному житті і налагоджувати діалог на основі шанобливого ставлення один до одного».

«Давайте припинимо вогонь на полях битви і будемо за столом переговорів домагатися компромісів у пошуках політичних рішень. Мир має бути нашою метою, нашою дороговказною зіркою», - переконаний генсек ООН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Гутерреш офіційно вступив на посаду генерального секретаря ООН.