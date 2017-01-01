"Ми зможемо здолати останні негативні тенденції": екс-прем’єр Португалії офіційно став генсеком ООН
Колишній голова уряду Португалії Антоніу Гутерреш сьогодні, 1 січня, офіційно вступив на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
Як зазначає Euronews, призначення 67-річного Антоніу Гутерреша було погоджено Генеральною асамблеєю ООН після одностайної рекомендації членів Ради Безпеки, відтак новий очільник світової дипломатії отримав своєрідний карт-бланш на втілення своїх політичних мрій.
“З огляду на абсолютну цінність засадничих прав людини, і ґрунтуючись на баченні майбутнього, фундаментом розбудови якого є ці права і цінності, я переконаний, що ми зможемо здолати останні негативні тенденції щодо погіршення стану справ з дотриманням прав людини, які ми спостерігаємо на міжнародному рівні.”
Читайте такожРадбез ООН рекомендував кандидатуру Гуттереша на посаду наступного генсека організації
Новий генеральний секретар ООН має величезний політичний досвід: протягом 7 років він очолював уряд Португалії, згодом був Верховним комісаром ООН з питань біженців.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2016 року колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Гутерреш склав присягу генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.