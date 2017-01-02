РБ ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбула

Про це йдеться в повідомленні на сайті ООН.

"Члени РБ ООН рішуче засуджують жахливу й варварську терористичну атаку", - йдеться в прес-релізі ООН. В ньому також зазначається, що "усі теракти є злочинними і не мають виправдань, незалежно від мотивів їх здійснення, часу, місця та виконавців".

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Члени РБ ООН зазначили, що тероризм у будь якій формі є однією з найбільших загроз світовій безпеці. Також вони підкреслили, що організатори і спонсори терактів мають постати перед правосуддям, тому закликали усі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини.

Члени Радбезу висловили глибокі співчуття родинам жертв і турецькому урядові, та побажали швидкого одужання пораненим.

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.