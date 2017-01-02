У Стамбулі поліція затримала 8 осіб у зв’язку із новорічним терактом

Про це повідомляє Daily Sabah.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини повідомили, що десятки людей були затримані минулого тижня за підозру у зв'язках із терористами .

В той же час пошуки головного підозрюваного тривають.

Також у заяві, опублікованій в понеділок, міністерство повідомило, 147 осіб були затримані після того, як влада визначила, що "вони перебували в контакті з терористичною організацією ІДІЛ".

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Із затриманих 25 осіб були офіційно арештовані.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.